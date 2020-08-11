"Ахмат" хочет арендовать второго за лето игрока "Спартака"

"Ахмат" намерен усилить состав атакующим полузащитником "Спартака" Георгием Мелкадзе.

По информации "Чемпионата", в планах грозненского клуба арендовать 23-летнего футболиста до июня 2021 года.

Прошлый сезон Мелкадзе провёл в аренде в "Тамбове", сыграл 18 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Для "Ахмата" этот трансфер может стать вторым из числа игроков "Спартака". Ранее из Москвы в Грозный перебрался хавбек Артём Тимофеев.

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