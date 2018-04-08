"Ахмат" хочет вернуть своего бывшего тренера

"Ахмат" ведет переговоры с Рашидом Рахимовым, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, переговоры проходят плодотворно, но специалист выразил ряд пожеланий.

Ранее 53-летний Рахимов уже тренировал "Ахмат" с 2013 по 2017 годы.

Напомним, что вчера пост наставника грозненского клуба по собственному желанию покинул Михаил Галактионов. Временно клуб возглавил Игорь Ледяхов.

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