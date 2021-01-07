"Ахмат" хочет выкупить двух игроков "Спартака"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров подтвердил заинтересованность грозненского клуба в продолжении сотрудничества с полузащитником Артёмом Тимофеевым и форвардом Георгием Мелкадзе.

Напомним, что оба футболиста были арендованы в августе у московского "Спартака".

"Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В "Спартаке" сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать", - сказал Айдамиров.

Тимофеев в текущем сезоне сыграл за "Ахмат" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. В активе Мелкадзе 2 забитых мяча и 2 результативные передачи в 17 играх. Их рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро каждый.

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