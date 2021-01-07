"Ахмат" хочет выкупить двух игроков "Спартака"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров подтвердил заинтересованность грозненского клуба в продолжении сотрудничества с полузащитником Артёмом Тимофеевым и форвардом Георгием Мелкадзе.
Напомним, что оба футболиста были арендованы в августе у московского "Спартака".
"Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В "Спартаке" сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать", - сказал Айдамиров.
Тимофеев в текущем сезоне сыграл за "Ахмат" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. В активе Мелкадзе 2 забитых мяча и 2 результативные передачи в 17 играх. Их рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро каждый.
Не пропустите: "Ахмат" нацелился на форварда "Торпедо". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже
-
"Ливерпуль" не будет покупать игроков в январе
-
Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан
-
"Вулверхэмптон" вернет Кутроне из аренды
-
Мемфис Депай высказался о своем будущем
-
"Арсенал" согласовал первый трансфер в зимнее трансферное окно
-
Два футболиста могут уйти из "Зенита" зимой
-
Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль"
-
"Динамо" Киев выпустит собственную криптовалюту
-
"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex
-
Симеоне может возглавить сборную Аргентины
-
"Ахмат" хочет выкупить двух игроков "Спартака"
-
Месси получил награду за благотворительность
-
Агент Гайча подтвердил интерес "Бока Хуниорс" к форварду ЦСКА
-
Тренер "Монако" высказался о возвращении Головина на поле
-
Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" над "Миланом"
-
Защитник "Ростова" Осипенко прокомментировал слухи об интересе "Зенита"
-
"Манчестер Сити" повторил достижение "Ливерпуля" в Кубке Лиги
-
Семья Мальдини достигла отметки в 1000 матчей за "Милан" в Серии А
-
Куман оценил игру Месси в матче "Атлетик" - "Барселона"