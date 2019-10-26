"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

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"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

В рамках 14-го тура РПЛ грозненский "Ахмат" на своём поле сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счётом 1:1.

Голы в свой актив записали Андрей Семёнов и Эванс Кангва.

"Ахмат" – "Арсенал" - 1:1

Голы: Семёнов, 20 - 1:0, Кангва, 76 - 1:1.

"Ахмат": Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Гиголаев, Исмаэл (Гащенков, 82), Бериша, Глушаков (Митришев, 89), Роши, Иванов (Швец, 66), Понсе.

"Арсенал": Шамов, Беляев, Комбаров (Хагуш, 63), Альварес, Григалава, Ткачев, Горбатенко, Лесовой (Кангва, 71), Ломовицкий, Костадинов, Тудорие (Луценко, 68).

Удаление: Роши (84).

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