"Ахмат" и "Динамо" не смогли обыграть соперников по контрольным матчам

Сегодня в товарищеских матчах грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Иртышом" и минским "Динамо".

"Ахмат" - "Иртыш" - 1:1

Голы: ?, 38 - 0:1, ?, 83 - 1:1.

"Ахмат" (стартовый состав): Городов, Ахъядов, Сампайо, Родолфо, Плиев, Бацуев, Раванелли, Садаев, Х.Кадыров, Бериша, Балай.

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск) - 2:2

Голы: Луценко, 4 - 1:0, Рыков, 16 - 2:0, Николич, 51 - 2:1, Бегунов, 58 - 2:2.

"Динамо" (стартовый состав): Шунин, Морозов, Рыков, Шунич, Рауш, Цаллагов, Соу, Черных, Грулев, Луценко, Марков.

Напомним, Нобоа вернулся в "Рубин". | soccernews.ru