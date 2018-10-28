"Ахмат" и "Динамо" сыграли в безголевую ничью

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"Ахмат" и "Динамо" сыграли в безголевую ничьюВ матче 12-го тура РФПЛ грозненский "Ахмат" на своем поле сыграл в сухую ничью с московским "Динамо".

"Ахмат" - "Динамо" - 0:0

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Родолфо, Мохаммади, Гащенков, Иванов, Силва Лима, Думбия (Балай, 82), Мбенге (Митришев, 64).

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Евгеньев, Шуньич, Рауш, Жоазиньо (Грулев, 90+1), Соу, Тетте, Панченко (Луценко, 69), Черных.

Напомним, ранее "Локомотив" разгромил "Енисей". | soccernews.ru

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