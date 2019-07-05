"Ахмат" и "Интер З" закончили результативной ничьей в контрольном матче

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"Ахмат" и "Интер З" закончили результативной ничьей в контрольном матче

"Ахмат" и "Интер З" закончили результативной ничьей в товарищеском матче.

В составе российского клуба отличился Бернард Бериша.

"Ахмат" - "Интер З" - 1:1 (1:1)

Голы: Чулина, 31 - 0:1, Бериша, 39 (с пенальти) - 1:1.

Напомним, недавно к грозненцам присоединился экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков.

В минувшем сезоне "Ахмат" занял 8 место в РПЛ.

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