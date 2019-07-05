"Ахмат" и "Интер З" закончили результативной ничьей в контрольном матче
"Ахмат" и "Интер З" закончили результативной ничьей в товарищеском матче.
В составе российского клуба отличился Бернард Бериша.
"Ахмат" - "Интер З" - 1:1 (1:1)
Голы: Чулина, 31 - 0:1, Бериша, 39 (с пенальти) - 1:1.
Напомним, недавно к грозненцам присоединился экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков.
В минувшем сезоне "Ахмат" занял 8 место в РПЛ.
А еще: "Динамо" обыграл "Слован" в контрольном матче в Австрии
опрос
Лента новостей
-
Лэмпард провел первую тренировку во главе "Челси"
-
"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"
-
Моуринью отказался от работы в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
2
Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки по пенальти обыграла команду Марокко
-
"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала
-
2
"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна
-
Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну
-
"Ахмат" и "Интер З" закончили результативной ничьей в контрольном матче
-
Дюпин: "Тамбов" создавал моменты у ворот "Рубина", цепкая команда"
-
"Урал" обыграл "Краснодар" в контрольном матче
-
Стало известно, под каким номер будет выступать Сантос в "Зените"
-
"Рубин" и "Тамбов" разошлись миром в товарищеском матче
-
"Динамо" обыграл "Слован" в контрольном матче в Австрии
-
Бартомеу: "Мы знаем, что ПСЖ не хочет отпускать Неймара"
-
СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"
-
1
ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару
-
Главный тренер сборной Египта заявил, что Салах заслуживает получить "Золотой мяч"
-
Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России
-
ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении контракта Хосонова
-
Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20