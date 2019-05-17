"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА

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"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА

Сегодня, 17 мая, проходило заседание комиссии РФС по лицензированию российских клубов на следующий сезон, по результатам которого выяснилось, что "Ахмату" и "Ростову" отказано в выдаче лицензии УЕФА на сезон-2019/20. 

Лицензии РФС I и УЕФА (участие в еврокубках) получили "Зенит""Локомотив""Краснодар""Спартак"ЦСКА"Арсенал""Оренбург""Рубин""Урал""Динамо".

Лицензии РФС I получили "Ростов""Ахмат""Крылья Советов""Уфа""Сочи""Тамбов""Енисей""Нижний Новгород".

Лицензии РФС II получили "Шинник""Томь""Чертаново""СКА-Хабаровск""Химки""Ротор""Краснодар-2""Спартак-2""Армавир""Факел""Сибирь""Зенит-2""Тюмень""Торпедо""Нефтехимик""Локомотив-Казанка".

Отказ в выдаче лицензии II из-за невыполнения обязательных критериев получили "Анжи""Балтика""Мордовия""Луч""Авангард""Текстильщик""Иртыш""Чайка""Сокол""Чайка""Урожай".

Клубы могу обжаловать это решение в конце мая.

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