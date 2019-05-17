"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА
Сегодня, 17 мая, проходило заседание комиссии РФС по лицензированию российских клубов на следующий сезон, по результатам которого выяснилось, что "Ахмату" и "Ростову" отказано в выдаче лицензии УЕФА на сезон-2019/20.
Лицензии РФС I и УЕФА (участие в еврокубках) получили "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Арсенал", "Оренбург", "Рубин", "Урал", "Динамо".
Лицензии РФС I получили "Ростов", "Ахмат", "Крылья Советов", "Уфа", "Сочи", "Тамбов", "Енисей", "Нижний Новгород".
Лицензии РФС II получили "Шинник", "Томь", "Чертаново", "СКА-Хабаровск", "Химки", "Ротор", "Краснодар-2", "Спартак-2", "Армавир", "Факел", "Сибирь", "Зенит-2", "Тюмень", "Торпедо", "Нефтехимик", "Локомотив-Казанка".
Отказ в выдаче лицензии II из-за невыполнения обязательных критериев получили "Анжи", "Балтика", "Мордовия", "Луч", "Авангард", "Текстильщик", "Иртыш", "Чайка", "Сокол", "Чайка", "Урожай".
Клубы могу обжаловать это решение в конце мая.
Не пропустите: Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Почеттино условно дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов
-
Гловин - в заявке "Монако" на матч с "Амьеном"
-
Жардим: "Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице"
-
5
"Бавария" проведет акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
-
2
Гвардиола: "Я разговаривал с руководством и знаю, что они сделали. Я им доверяю"
-
Аллегри признан лучшим тренером в истории "Ювентуса"
-
"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА
-
2
"Манчестер Юнайтед" претендует на игрока "Фулхэма" Райана Сессеньона
-
"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино
-
Тите прокомментировал информацию о том, что Неймар не будет капитаном команды на Кубке Америки
-
Маммана пошутил о том, почему аргентинских игроков "Зенита" не включили в предварительный состав национальной команды
-
Быстров: "Панов всю жизнь хотел за "Спартак" играть, его не отпустили"
-
Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб
-
10
Моуриньо: "Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году"
-
1
Почеттино дисквалифицирован на один матч еврокубков
-
1
Каррера может возглавить "Ювентус"
-
1
Каррагер: "Ливерпулю" стоит вернуть Коутиньо за нормальную цену"
-
4
Санчес может перейти в "Ювентус" или "Интер", если согласится на уменьшение зарплаты
-
Российский тренер может возглавить "Црвену Звезду"
-
Лофтус-Чик успешно перенес операцию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19