"Ахмат" и "Рубин" сыграли вничью

Закончился матч в Грозном, в котором встречались "Ахмат" и "Рубин". Игра закончилась со счетом 0:0.



На зимний перерыв хозяева уходят с 26 очками, расположившись на 10 строчке таблицы РПЛ. Гости на строку выше и имеют в активе 28 баллов.

"Ахмат" - "Рубин" 0:0 (0:0)

"Ахмат": Гудиев, Быстров, Нижич, Ненахов, Богосовац, Харин (Швец, 72), Тимофеев, Исмаэл, Бериша (Уциев, 83), Мелкадзе (Альсултанов, 46), Пуцко.