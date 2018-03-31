"Ахмат" и "СКА-Хабаровск" расписали безголевую ничью

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"Ахмат" и "СКА-Хабаровск" расписали безголевую ничью

В рамках 24-го тура чемпионата России "Ахмат" принимал "СКА-Хабаровск". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Ахмат" – "СКА-Хабаровск" - 0:0

"Ахмат": Городов, Анхель, Мохаммади, Семенов, Плиев, Исмаэл, Швец (Садаев, 74), Митришев (Роши, 60), Иванов, Лео Жаба (Раванелли, 81), Мбенг.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко (Савичев, 85), Эдиев, Тубич, Никифоров, Макаров (Калинский, 79), Самсонов (Секульски, 90), Кабутов, Канунников, Карасев, Димидко.

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