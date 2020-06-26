"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ

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"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ

В рамках 24-го тура РПЛ "Ахмат" на своём поле расписал мировую с "Сочи".

Команды обменялись голами ещё в первом тайме - отличились Денис Глушаков и Никита Бурмистров. В итоге ничья 1:1.

"Ахмат" – "Сочи" - 1:1

Голы: Глушаков, 33 - 1:0, Бурмистров, 45 - 1:1.

"Ахмат": Городов, Богосовац, Ненахов, Семенов, Нижич, Глушаков, Иванов, Исмаэл, Бериша (Харин, 90), Роши, Понсе (Мбенг, 87).

"Сочи": Джанаев, Заика, Цаллагов, Новосельцев, Маргасов, Мостовой, Бурмистров, Мевля, Миладинович, Заболотный (Карапетян, 81), Кокорин.

Набрав одно очко, "Ахмат" поднялся с 15-го на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" остался на 10-й строчке.

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