"Ахмат" и "Тамбов" поделили очки в 8-м туре РПЛ

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"Ахмат" и "Тамбов" поделили очки в 8-м туре РПЛ

Ничьей завершился поединок 8-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Тамбовом".

"Ахмат" - "Тамбов" 1:1

Голы: Осипенко, 5 - 0:1, Бериша, 90 - 1:1

"Ахмат": Гудиев, Семенов, Мусалов, Нижич, Уциев, Швец, Садулаев (Роши, 70), Исмаэл (Анхель, 89), Шиманьски (Бериша, 54), Иванов, Понсе.

"Тамбов": Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Килин (Муйива, 65), Чуперка, Костюков (Мамтов, 81), Карасев, Рыбин, Аппаев (Часовских, 66).

Предупреждения: Швец (27), Чуперка (30), Муйива (90), Мамтов (90).

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