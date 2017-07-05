"Ахмат" и "Уфа" одержали победы в товарищеских матчах, "Краснодар" сыграл вничью

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"Ахмат" и "Уфа" одержали победы в товарищеских матчах, "Краснодар" сыграл вничьюСегодня в товарищеских матчах грозненский "Ахмат" разгромил швейцарский "Янг Бойз", "Уфа" обыграла нидерландский "Утрехт", а "Краснодар" сыграл вничью с датским "Копенгагеном".

"Янг Бойз" - "Ахмат" - 1:4

Голы: Кадыров, 20 - 0:1, Сулеймани, 45+2 - 1:1 (с пенальти), Садаев, 51 - 1:2, Семенов, 54 - 1:3, Садаев, 56 - 1:4.

"Утрехт" - "Уфа" - 0:1

Гол: Кротов, 4 - 0:1.

"Копенгаген" - "Краснодар" - 0:0

Напомним, ранее ЦСКА и "Анжи" обыграли румынские клубы. | soccernews.ru

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