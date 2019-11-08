"Ахмат" и "Урал" не выявили победителя в РПЛ

"Ахмат" в домашнем матче не смог обыграть "Урал" в 16-м туре РПЛ.

"Ахмат" - "Урал" - 0:0

"Ахмат": Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши, Швец, Глушаков, Исмаэл, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 72).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Ильин, Егорычев (Погребняк, 84), Аугустыняк, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70).

"Урал", набрав 19 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России, "Ахмат" с 15 очками расположился на 13 месте.

В 17-м туре РПЛ "Урал" сыграет со "Спартаком". "Ахмат" встретится с "Рубином".

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