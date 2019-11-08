"Ахмат" и "Урал" не выявили победителя в РПЛ
"Ахмат" в домашнем матче не смог обыграть "Урал" в 16-м туре РПЛ.
"Ахмат" - "Урал" - 0:0
"Ахмат": Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши, Швец, Глушаков, Исмаэл, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 72).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Ильин, Егорычев (Погребняк, 84), Аугустыняк, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70).
"Урал", набрав 19 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России, "Ахмат" с 15 очками расположился на 13 месте.
В 17-м туре РПЛ "Урал" сыграет со "Спартаком". "Ахмат" встретится с "Рубином".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|16
|19
|7
|Арсенал Тула
|15
|19
|8
|Крылья Советов
|15
|18
|9
|Оренбург
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Ахмат
|16
|15
|15
|Тамбов
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13