"Ахмат" и "Урал" разошлись миром в матче РПЛ

В матче 19-го тура чемпионата России "Ахмат" и "Урал" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет был открыт на 38-й минуте, Милад Мохаммади отправил мяч в собственные ворота. В начале второй половины счет сравнял Беким Балай, реализовавший пенальти.

После матча "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Урал" остался на 11-й позиции.

"Ахмат" – "Урал" - 1:1 (0:1)

Голы: Мохаммади, 38 (автогол) - 0:1, Балай, 55 (с пенальти) - 1:1

"Ахмат": Городов, Плиев, Мохаммади, Мусалов, Семенов, Шиманьски, Исмаэл, Швец, Раванелли (Бериша, 57), Иванов (Митришев, 83), Балай.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Поляков, Страннберг, Димитров, Егорычев, Бумаль, Эль-Кабир (Араторе, 76), Бикфалви, Погребняк (Панюков, 62).

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