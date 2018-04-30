"Ахмат" и "Урал" завершили свой матч вничью

В матче 28-го тура РФПЛ грозненский "Ахмат" на своем поле поделил очки с екатеринбургским "Уралом".

"Ахмат" - "Урал" - 0:0

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов (Феррейра, 70), Швец, Роши (Жаба, 77), Лима, Бериша, Митришев (Мбенге, 59).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Фидлер, Бумаль (Динга, 66), Эль Кабир, Бикфалви, Димитров (Данцев, 90), Ильин (Портнягин, 83).

Удаление: Меркулов, 89.

Напомним, ранее "Динамо" и "Рубин" свой матч также завершили нулевой ничьей. | soccernews.ru