"Ахмат" и "Урал" завершили свой матч вничью

Теги ахматурал

"Ахмат" и "Урал" завершили свой матч вничьюВ матче 28-го тура РФПЛ грозненский "Ахмат" на своем поле поделил очки с екатеринбургским "Уралом".

"Ахмат" - "Урал" - 0:0

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов (Феррейра, 70), Швец, Роши (Жаба, 77), Лима, Бериша, Митришев  (Мбенге, 59).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Фидлер, Бумаль (Динга, 66), Эль Кабир, Бикфалви, Димитров (Данцев, 90), Ильин (Портнягин, 83).

Удаление: Меркулов, 89.

Напомним, ранее "Динамо" и "Рубин" свой матч также завершили нулевой ничьей. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов