"Ахмат" интересуется Кудряшовым

"Ахмат" интересуется левым защитником сборной России Федором Кудряшовым, который в минувшем сезоне играл в "Рубине" и "Истанбул Башакшехире".



Ранее сообщалось, что в 32-летнем игроке также заинтересован "Зенит".



Напомним, футболист уже выступал в грозненском клубе с 2012 по 2015 год.

В минувшем сезоне Кудряшов играл в 9 матчах В РПЛ и 8 матчах турецкой Суперлиги.

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