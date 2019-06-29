"Ахмат" интересуется Кудряшовым

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"Ахмат" интересуется Кудряшовым

"Ахмат" интересуется левым защитником сборной России Федором Кудряшовым, который в минувшем сезоне играл в "Рубине" и "Истанбул Башакшехире".

Ранее сообщалось, что в 32-летнем игроке также заинтересован "Зенит".

Напомним, футболист уже выступал в грозненском клубе с 2012 по 2015 год. 

В минувшем сезоне Кудряшов играл в 9 матчах В РПЛ и 8 матчах турецкой Суперлиги.

А еще:  "Зенит" разгромил "Гонвед" в товарищеском матче | http://soccernews.ru
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