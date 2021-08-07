"Ахмат" избавился от Понсе

Фото твиттер "Ахмата"

Грозненский "Ахмат" в своём официальном твиттере объявил об уходе нападающего Андреса Понсе.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Чеченский клуб поблагодарил венесуэльского легионера за совместную работу и пожелал удачи в карьере.

Понсе выступал за "Ахмат" с лета 2019 года, сыграл 31 матч, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Ротору". Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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