"Ахмат" избавился от Раванелли

Фото сайт "Ахмата"

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Раванелли в "Сан Бернардо".

24-летний футболист ушёл в бразильский клуб бесплатно, однако грозненцы получат 70 процентов от суммы его следующей продажи.

Раванелли выступал за "Ахмат" с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Атлетико Паранаэнсе" и "Шапекоэнсе".

Не пропустите: "Ахмат" хочет подписать вратаря сборной Беларуси и капитана молодежки "Шахтера". | http://soccernews.ru