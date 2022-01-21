"Ахмат" избавился от Раванелли

Теги ахматсан бернардотрансферы

"Ахмат" избавился от Раванелли

Фото сайт "Ахмата"

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Раванелли в "Сан Бернардо".

24-летний футболист ушёл в бразильский клуб бесплатно, однако грозненцы получат 70 процентов от суммы его следующей продажи.

Раванелли выступал за "Ахмат" с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Атлетико Паранаэнсе" и "Шапекоэнсе".

Не пропустите: "Ахмат" хочет подписать вратаря сборной Беларуси и капитана молодежки "Шахтера". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"

Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов