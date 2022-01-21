"Ахмат" избавился от Раванелли
Фото сайт "Ахмата"
"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Раванелли в "Сан Бернардо".
24-летний футболист ушёл в бразильский клуб бесплатно, однако грозненцы получат 70 процентов от суммы его следующей продажи.
Раванелли выступал за "Ахмат" с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Атлетико Паранаэнсе" и "Шапекоэнсе".
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|Гоияс
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|Васко да Гама
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|КСА
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|32
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|Аваи
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