"Ахмат" – "Краснодар" - 2:3 (обзор)

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"Ахмат" – "Краснодар" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча пятого тура чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром".

Не пропустите: Потрясающая развязка: "Краснодар" в компенсированное время выгрызает победу над "Ахматом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Локомотив Москва 5 13
3 Краснодар 5 10
4 Ростов 5 10
5 ЦСКА Москва 5 9
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 5 9
8 Спартак Москва 5 8
9 Рубин 5 7
10 Урал 5 7
11 Динамо Москва 5 4
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
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