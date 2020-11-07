"Ахмат" минимально переиграл "Тамбов"

Теги ахматтамбов

"Ахмат" минимально переиграл "Тамбов"

В 14-м туре РПЛ "Ахмат" на выезде переиграл "Тамбов".

Единственный гол в матче забил Артем Тимофеев. Благодаря победе "Тамбов" поднялся на седьмое место, а "Тамбов" остался на 13-м.

"Тамбов" - "Ахмат" 0:1

Гол: Тимофеев, 87 - 0:1

"Тамбов": Рыжиков, Таказов, Грицаенко, Рыбин, Ойеволе, Чуперка, Карасев, Шляков, Ароян, Карапетян (Тилль, 76), Онугха (Костюков, 81).

"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Нижич, Анхель, Ненахов, Бериша (Садулаев, 73), Швец, Тимофеев, Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 56), Ильин (Альсултанов, 90).

Читайте также: "Спартак" потерял очки в матче с "Уралом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов