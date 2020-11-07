"Ахмат" минимально переиграл "Тамбов"
В 14-м туре РПЛ "Ахмат" на выезде переиграл "Тамбов".
Единственный гол в матче забил Артем Тимофеев. Благодаря победе "Тамбов" поднялся на седьмое место, а "Тамбов" остался на 13-м.
"Тамбов" - "Ахмат" 0:1
Гол: Тимофеев, 87 - 0:1
"Тамбов": Рыжиков, Таказов, Грицаенко, Рыбин, Ойеволе, Чуперка, Карасев, Шляков, Ароян, Карапетян (Тилль, 76), Онугха (Костюков, 81).
"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Нижич, Анхель, Ненахов, Бериша (Садулаев, 73), Швец, Тимофеев, Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 56), Ильин (Альсултанов, 90).
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