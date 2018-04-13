"Ахмат" минимально переиграл "Тосно"

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"Ахмат" минимально переиграл "Тосно"

В рамках 26-го тура чемпионата России "Ахмат" обыграл "Тосно".

"Ахмат" – "Тосно" 1:0

Гол: Митришев, 53 - 1:0

"Ахмат": Городов, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Швец, 58), Иванов, Митришев (Лео Жаба, 75), Роши, Уциев, Садаев (Мбенг, 63).

"Тосно": Юрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов (Макаров, 46), Буйволов, Жигулев, Карницкий (Мелкадзе, 63), Полетанович, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 82), Погребняк.

Предупреждения: Маргасов (29), Родолфо (40), Роши (47), Буйволов (77), Анхель (85). | http://soccernews.ru 

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