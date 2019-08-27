"Ахмат" может сменить главного тренера

Теги ахматрашид рахимовмагомед адиев

"Ахмат" может сменить главного тренера

В ближайшее время на тренерском мостике "Ахмата" могут произойти изменения, сообщают российские СМИ.

Руководство грозненского клуба может уволить Рашида Рахимова и пригласить экс-наставника "Анжи" Магомеда Адиева.

Напомним, что "Ахмат" набрал всего 7 очков в 7 турах РПЛ и занимает 12-е место в турнирной таблице первенства.

Сам Адиев прокомментировал слухи следующим образом: "Да, я общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чём конкретном. В РПЛ 16 хороших тренеров, им всем я желаю, как можно дольше работать в своих командах".

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