"Ахмат" нацелился на форварда "Торпедо"
Грозненский "Ахмат" проявляет интерес к нападающему московского "Торпедо" Амуру Калмыкову, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По сведениям источника, Калмыков входит в число приоритетных вариантов для грозненского клуба. Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев одобрил возможный трансфер форварда.
26-летний Калмыков выступает за "Торпедо" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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