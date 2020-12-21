"Ахмат" нацелился на форварда "Торпедо"

Грозненский "Ахмат" проявляет интерес к нападающему московского "Торпедо" Амуру Калмыкову, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, Калмыков входит в число приоритетных вариантов для грозненского клуба. Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев одобрил возможный трансфер форварда.

26-летний Калмыков выступает за "Торпедо" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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