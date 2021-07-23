"Ахмат" намерен выкупить Тимофеева у "Спартака"

Фото: инстаграм Тимофеева

Хавбек "Спартака" Артем Тимофеев может стать полноценным игроком "Ахмата".

Как сообщает "Матч ТВ", грозненский клуб планирует в ближайшее время выкупить права на футболиста.

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин подтвердил интерес к игроку.

"Интерес к Артёму со стороны "Ахмата" есть", - заявил Кулемин.

Прошлый сезон Тимофеев провел в аренде в "Ахмате". На его счету три гола и пять результативных передач в 30 матчах.

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