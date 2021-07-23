"Ахмат" намерен выкупить Тимофеева у "Спартака"

Теги ахматспартак москваартём тимофеевтрансферы

"Ахмат" намерен выкупить Тимофеева у "Спартака"Фото: инстаграм Тимофеева

Хавбек "Спартака" Артем Тимофеев может стать полноценным игроком "Ахмата".

Как сообщает "Матч ТВ", грозненский клуб планирует в ближайшее время выкупить права на футболиста.

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин подтвердил интерес к игроку.

"Интерес к Артёму со стороны "Ахмата" есть", - заявил Кулемин.

Прошлый сезон Тимофеев провел в аренде в "Ахмате". На его счету три гола и пять результативных передач в 30 матчах.

Читайте также: "Ахмат" усилился воспитанником "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Спартаке" высказались о возможном трансфере бразильца Гуги

В "Спартаке" высказались о возможном трансфере бразильца Гуги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов