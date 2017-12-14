"Ахмат" назначил нового главного тренера

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"Ахмат" назначил нового главного тренераГрозненский "Ахмат" назначил нового главного тренера.

Об этом в своем инстаграме сообщил президент клуба Магомед Даудов. В частности, он написал: "Дорогие друзья! Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утвержден в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года. Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича".

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