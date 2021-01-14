"Ахмат" назвал "Локомотиву" цену на защитника Ненахова

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику грозненского "Ахмата" Максиму Ненахову, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, "Ахмат" хочет получить за игрока три миллиона евро. Данная цена может не устроить руководство "Локомотива", поэтому клуб может переключиться на другие варианты. Ненахова предлагали "Спартаку", но "красно-белые" ищут российского левого защитника-левшу, а игрока "Ахмата" является правшой.

22-летний Ненахов является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за "Ахмат" 19 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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