"Ахмат" назвал сроки восстановления Глушакова
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков пропустил матч 1-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0) из-за травмы.
"Глушаков не смог принять участие в матче с "Краснодаром" из-за повреждения, полученного в конце летних сборов. В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе", - сообщается в твиттере грозненского клуба.
32-летний Глушаков перешел в "Ахмат" несколько недель назад. Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался грозненцам бесплатно. Глушаков заключил с "Ахметом" контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев. Ранее он играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду" и "Спартак".
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