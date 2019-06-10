"Ахмат" назвал "Зениту" условие, при котором клуб готов арендовать Набиуллина
"Ахмат" может арендовать защитника "Зенита" Эльмира Набиуллина.
Сообщается, что грозненский клуб готов арендовать игрока, но при одном условии - "Зенит" будет платить 60-70% зарплаты. Напомним, что Набиуллин входит в список игроков, которые покинут питерский клуб этим летом.
"Зенит" приобрел Набиуллина в январе 2018 года за 4,5 миллиона евро. В завершившемся сезоне на счету игрока один ассист в 11 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20