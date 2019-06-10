"Ахмат" назвал "Зениту" условие, при котором клуб готов арендовать Набиуллина

"Ахмат" может арендовать защитника "Зенита" Эльмира Набиуллина.

Сообщается, что грозненский клуб готов арендовать игрока, но при одном условии - "Зенит" будет платить 60-70% зарплаты. Напомним, что Набиуллин входит в список игроков, которые покинут питерский клуб этим летом.

"Зенит" приобрел Набиуллина в январе 2018 года за 4,5 миллиона евро. В завершившемся сезоне на счету игрока один ассист в 11 играх.

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