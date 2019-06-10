"Ахмат" назвал "Зениту" условие, при котором клуб готов арендовать Набиуллина

Теги эльмир набиуллинахматзенит санкт-петербург

"Ахмат" назвал "Зениту" условие, при котором клуб готов арендовать Набиуллина

"Ахмат" может арендовать защитника "Зенита" Эльмира Набиуллина.

Сообщается, что грозненский клуб готов арендовать игрока, но при одном условии - "Зенит" будет платить 60-70% зарплаты. Напомним, что Набиуллин входит в список игроков, которые покинут питерский клуб этим летом.

"Зенит" приобрел Набиуллина в январе 2018 года за 4,5 миллиона евро. В завершившемся сезоне на счету игрока один ассист в 11 играх.

Читайте также: "Зенит" готов продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 июня

Главные новости дня: 9 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов