"Ахмат" не смог обыграть литовский "Жальгирис", "Динамо" обыграло "Амкар"

В контрольных матчах грозненский "Ахмат" не смог обыграть литовский "Жальгирис", а московское "Динамо" обыграло пермский "Амкар".

"Ахмат" - "Жальгирис" - 0:0

"Ахмат" (стартовый состав): Городов, Анхель, Жаба, Иванов, Мохаммади, Роши, Семенов, Лима, Уциев, Раванелли, Швец.

"Динамо" - "Амкар" - 2:1

Голы: Луценко, 38 - 1:0, Рыков, 41 - 2:0, Рязанцев, 82 - 2:1.

"Динамо" (стартовый состав): Шунин, Луценко, Марков, Морозов, Рауш, Рыков, Соу, Ташаев, Цаллагов, Черных, Шунич.

"Амкар" (стартовый состав): Нигматуллин, Белоруков, Браун, Гащенков, Занев, Идову, Комолов, Милькович, Огуде, Сиваков, Эзатоллахи.

Напомним, голландец Дональд отказался переходить в "Динамо". | soccernews.ru