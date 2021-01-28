"Ахмат" не смог обыграть "Шкупи" в товарищеском матче
В рамках подготовки ко второй части сезона "Ахмат" провёл товарищеский матч с македонской командой "Шкупи".
Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе грозненцев отличился защитник Андрей Семёнов.
"Ахмат" (Россия) - "Шкупи" (Македония) - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Адеми (39), 1:1 - Семёнов (73).
"Ахмат": Шелия, Семёнов, Кармаев, Харин, Покидышев, Ненахов, Садулаев, Адуев, Роши, Кадыров, Янку.
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