"Ахмат" не смог обыграть "Шкупи" в товарищеском матче

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"Ахмат" не смог обыграть "Шкупи" в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона "Ахмат" провёл товарищеский матч с македонской командой "Шкупи".

Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе грозненцев отличился защитник Андрей Семёнов.

"Ахмат" (Россия) - "Шкупи" (Македония) - 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Адеми (39), 1:1 - Семёнов (73).

"Ахмат": Шелия, Семёнов, Кармаев, Харин, Покидышев, Ненахов, Садулаев, Адуев, Роши, Кадыров, Янку. 

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