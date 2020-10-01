"Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева

Экс-игрок "Монпелье" Амир Адуев стал игроком "Ахмата". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт футболиста с клубом рассчитан рассчитан до 2024 года. Хавбек уже провел первую тренировку в составе новой команды.

Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский «Монпелье» перешел в «Ахмат».

Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провел первую тренировку. pic.twitter.com/psLYAPe0Js — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020

Вместе с "Монпелье" футболист выиграл молодежный чемпионат Франции, а также престижный Кубок Гамбарделла.

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