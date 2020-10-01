"Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева

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"Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева

Экс-игрок "Монпелье" Амир Адуев стал игроком "Ахмата". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт футболиста с клубом рассчитан рассчитан до 2024 года. Хавбек уже провел первую тренировку в составе новой команды.

Вместе с "Монпелье" футболист выиграл молодежный чемпионат Франции, а также престижный Кубок Гамбарделла. 

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