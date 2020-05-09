"Ахмат" объявил о переносе командного сбора

"Ахмат" принял решение о переносе командного сбора, который должен был состояться 10 мая.

"Ни завтра, ни в ближайшие дни команда собираться не будет. Пока нет определенности", - заявили в клубе.

Напомним, что 15 мая должны определиться доигрывать чемпионат или досрочно завершать.

После 22 туров "Ахмат" занимает в РПЛ последнее место.

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