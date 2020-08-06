"Ахмат" объявил о подписании Пуцко

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"Ахмат" объявил о подписании Пуцко

"Ахмат" объявил о подписании защитника Александра Пуцко.

Сообщается, что 27-летний игрок заключил с клубом контракт до 2022 года. Футболист будет выступать под 55-м номером.

Пуцко ранее покинул "Уфу" по истечении контракта. В минувшем сезоне на его счету одна голевая передача в 21 игре.

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