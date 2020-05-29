"Ахмат" объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о заключении краткосрочных соглашений с четырьмя футболистами.

До фактического завершения текущего сезона контракты продлили вратарь Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев, а также хавбеки Олег Иванов и Денис Глушаков.

Стоит отметить, что через два дня все вышеуказанные игроки могли стать свободными агентами.

В этом сезоне Городов пропустил 28 голов в 21 матче, Гиголаев провёл 7 игр без результативных действий, Иванов сделал 1 ассист в 22 встречах, Глушаков забил 4 мяча в 20 поединках.

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