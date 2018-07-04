"Ахмат" объявил об уходе бразильского защитника

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"Ахмат" объявил об уходе бразильского защитника

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Филипе Сампайо.

Контракт 23-летнего бразильца с грозненским клубом истёк и стороны решили его не продлевать. 

Сампайо выступал за "Ахмат" с 2017 года, сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

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