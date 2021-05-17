"Ахмат" объявил об уходе четырех футболистов
Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен
Сразу четыре футболиста покинули грозненский "Ахмат", сообщается на официальном сайт клуба.
Контракты защитника Анхеля Вилькера и полузащитника Исмаэла Силвы завершились. Форвард Георгий Мелкадзе и нападающий Ладислав Алмаши уходят из клуба по окончании сроков аренды.
В завершившемся сезоне 28-летний Вилькер провел за "Ахмат" 21 матч, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. 26-летний Силва принял участие в 28 поединках, стало автором одного гола и отдал четыре результативные передачи.
24-летний Мелкидзе забил три мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах. Форвард вернется в московский "Спартак".
22-летний Алкаши отдал две результативные передачи в 11 встречах. Он вернется в словацкий "Ружемберок".
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