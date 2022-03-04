"Ахмат" объявил об уходе украинского легионера
Фото сайт "Ахмата"
Украинский полузащитник Артём Полярус покинул "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны расторгли контракт. Причина - семейные обстоятельства.
29-летний Полярус выступал за "Ахмат" с октября 2020 года, сыграл 26 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Ахмат" объявил о подписании хавбека "Химок". | http://soccernews.ru
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