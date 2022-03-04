"Ахмат" объявил об уходе украинского легионера

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"Ахмат" объявил об уходе украинского легионера

Фото сайт "Ахмата"

Украинский полузащитник Артём Полярус покинул "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт. Причина - семейные обстоятельства.

29-летний Полярус выступал за "Ахмат" с октября 2020 года, сыграл 26 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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