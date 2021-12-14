"Ахмат" объявил об уходе Яя Туре

Фото сайт "Ахмата"

Яя Туре официально покинул тренерский штаб грозненского "Ахмата".

38-летний ивуариец прошёл курс обучения для получения лицензии категории А и решил начать самостоятельную работу.

Чеченский клуб пожелал успехов специалисту и больших побед в тренерской карьере.

Напомним, что Туре работал в "Ахмате" с июня этого года. Его контракт был рассчитан до конца сезона.

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