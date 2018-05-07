"Ахмат" обыграл "Анжи", "Рубин" и "Уфа" победителя не выявили

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"Ахмат" обыграл "Анжи", "Рубин" и "Уфа" победителя не выявили

Представляем результаты 29-го тура РФПЛ.

"Рубин" – "Уфа" 0:0

"Рубин": Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Попов, Подберезкин (Карадениз, 59), Коновалов, Нобоа, Кузьмин, Азмун.

"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин (Тумасян, 46), Йокич, Живоглядов (Аликин, 76), Стоцкий, Пауревич, Сысуев (Кротов, 83), Салатич, Игбоун, Обляков.

Предупреждения: Кузьмин (54), Кудряшов (57), Стоцкий (61).


"Анжи" – "Ахмат" 0:2

Голы: Родолфо, 18 - 0:1, Роши, 87 - 0:2

"Анжи": Будаков, Армаш, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Данченко, Антон, Хубулов, Мусалов, Прудников (Калмыков, 59), Лескано.

"Ахмат": Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Митришев (Иванов, 72), Швец, Уциев, Балай (Мбенг, 66).

Предупреждения: Тетрашвили (37), Бериша (41), Полуяхтов (45), Роши (68), Мбенг (76), Семенов (81), Швец (86).

Удаление: Тетрашвили (62). | http://soccernews.ru

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