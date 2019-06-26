"Ахмат" обыграл ДАК благодаря пента-трику Мбенга

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"Ахмат" обыграл ДАК благодаря пента-трику Мбенга

"Ахмат" в контрольном матче в Австрии разгромил словацкий ДАК.

В составе победителей пять мячей забил нападающий Аблай Мбенг.

"Ахмат" - ДАК - 5:1 (2:0)

Голы: Мбенг, 3 - 1:0, Мбенг, 30 - 2:0, Кальмар, 49 - 2:1, Мбенг, 51 - 3:1, Мбенг, 53 - 4:1, Мбенг, 61 - 5:1.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Анхель, Нижич, Калошин, Иванов, Роши, Бериша, Харин, Шиманьски, Мбенг.

В минувшем сезоне чемпионата России "Ахмат" с 42 баллами занял 8 место в таблице.

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