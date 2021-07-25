"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в первом туре РПЛ
Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен
"Ахмат" в матче первого тура российской премьер-лиги минимально обыграл "Крылья Советов".
"Крылья Советов" - "Ахмат" - 1:2
Голы: Уткин, 0:1 – 6, Конате, 0:2 – 20, Сарвели, 1:2 – 49.
"Крылья Советов" – Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Горшков, Липовой (Ежов, 46), Иванисеня (Витюгов, 71), Якуба (Пруцев, 72), Зиньковский, Сергеев, Сарвели (Онугха, 78).
"Ахмат" – Гудиев, Быстров, Нижич, Лысцов, Богосовац, Швец (Пуцко, 62), Уткин (Семенов, 74), Карапузов, Коновалов, Харин (Садулаев, 74), Конате (Архипов, 57).
Также не пропустите: Гончаренко прокомментировал победу над "Уралом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану
-
Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля
-
Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке"
-
Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине
-
Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде
Лента новостей
-
ЦСКА обыграл "Уфу" в первом туре РПЛ
-
Главный тренер "Фиорентины" рассказал, чего не хватает Кокорину
-
"Арсенал" близок к подписанию Уайта из "Брайтона" за сумашедшие деньги
-
"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в первом туре РПЛ
-
"Севилья" выставила ценник за Кунде
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Уралом"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании Сауля из "Атлетико"
-
Буффон высказался о давлении, которое оказывается на Доннарумму
-
"Краснодар" обыграл "Урал" в первом туре РПЛ
-
1
Рамос уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ
-
"Металлист-1925" обыграл "Рух" в первом туре УПЛ
-
"Ювентус" близок к продлению контракта с Куадрадо
-
Видал может перейти в клуб из Южной Америки
-
Директор "Интера" высказался о будущем Лукаку в клубе
-
"Челси" еще не делал предложения "Боруссии" по Холанду
-
Кубо мечтает остаться в "Реале"
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану
-
"Ювентус" назвал дортмундской "Боруссии" цену за Демирала
-
"Кристал Пэлас" заплатит 22 миллиона евро за защитника сборной Дании
-
Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля