"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в первом туре РПЛ

Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен

"Ахмат" в матче первого тура российской премьер-лиги минимально обыграл "Крылья Советов".

"Крылья Советов" - "Ахмат" - 1:2

Голы: Уткин, 0:1 – 6, Конате, 0:2 – 20, Сарвели, 1:2 – 49.

"Крылья Советов" – Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Горшков, Липовой (Ежов, 46), Иванисеня (Витюгов, 71), Якуба (Пруцев, 72), Зиньковский, Сергеев, Сарвели (Онугха, 78).

"Ахмат" – Гудиев, Быстров, Нижич, Лысцов, Богосовац, Швец (Пуцко, 62), Уткин (Семенов, 74), Карапузов, Коновалов, Харин (Садулаев, 74), Конате (Архипов, 57).

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