"Ахмат" обыграл минское "Динамо" в заключительном матче февральского сбора в Турции
"Ахмат" переиграл минское "Динамо" в товарищеском матче.
Грозненский клуб располагается на 8 месте в турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка.
"Ахмат" - "Динамо Мн" - 2:0 (0:0).
Голы: Балай, 58 - 1:0, Силва, 65 - 2:0.
Ближайший матч "Ахмат" проведет с "Рубином" 2 марта. Начало - в 19:00.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10