"Ахмат" обыграл минское "Динамо" в заключительном матче февральского сбора в Турции

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"Ахмат" обыграл минское "Динамо" в заключительном матче февральского сбора в Турции

"Ахмат" переиграл минское "Динамо" в товарищеском матче.

Грозненский клуб располагается на 8 месте в турнирной таблицы РПЛ, набрав  23 очка. 

"Ахмат" - "Динамо Мн" - 2:0 (0:0).

Голы:  Балай, 58 - 1:0, Силва, 65 - 2:0.

Ближайший матч "Ахмат" проведет с "Рубином" 2 марта. Начало - в 19:00.

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