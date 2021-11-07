"Ахмат" обыграл "Нижний Новгород" в РПЛ

Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Мохамеда Конате, Даниила Уткина, а также автогол Даниила Пенчикова. В составе гостей отличился Кирилл Косарев.

"Ахмат", набрав 18 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с 14 очками остался на 13-й позиции.

"Ахмат" – "Нижний Новгород" - 3:1 (1:0)

Голы: Конате, 40 - 1:0, Косарев, 55 - 1:1, Пенчиков, 72 (автогол) - 2:1, Уткин, 90 - 3:1

"Ахмат": Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Богосовац, Тимофеев, Харин (Садулаев, 67), Коновалов (Швец, 78), Уткин, Карапузов (Архипов, 66), Конате (Янку, 78).

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Пенчиков, Гоцук (Миладинович, 46), Кечкеш, Каккоев, Юлдошев, Берковский, Ткачук, Калинский, Шарипов, Баляй (Косарев, 52).

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