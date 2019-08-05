"Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ

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"Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ

В заключительном матче 4-го тура РПЛ "Ахмат" одержал победу над "Оренбургом".

"Ахмат" - "Оренбург" 2:1

Голы: Харин, 49 - 1:0, Деспотович, 64 - 1:1, Роши, 70 - 2:1

"Ахмат": Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Исмаэл, Швец, Бериша (Роши, 46), Харин, Иванов (Глушаков, 72), Мбенг (Понсе, 78).

"Оренбург": Довбня, Готлиб (Козлов, 84), Сиваков, Шахов, Зотов (Чуканов, 68), Мишкич, Рикарду Алвеш, Кулишев, Терехов, Деспотович, Фамейе (Аюпов, 59).

Предупреждения: Шахов (4), Швец (23), Нижич (26), Деспотович (69), Глушаков (90).

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