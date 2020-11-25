"Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора" и другие итоги матчей молодежного первенства
"Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора", "Сочи" и "Арсенал" обменялись голами. Итоги матчей 11-го тура молодежного первенства.
"Арсенал Т - мол." - "Сочи мол." - 1:1 (0:0)
Голы: Хабибов, 14 - 1:0, Миронов, 84 - 1:1
"Ротор - мол." - "Тамбов - мол." - 1:2 (0:0)
Голы: Кахраман, 56 - 0:1, Жеребятьев, 59 - 0:2, Вершков, 90+1 - 1:2.
"Ахмат - мол." - "Ростов - мол." - 2:1 (2:0)
Голы: Садулаев, 17 - 1:0, Дачаев, 20 - 2:0, Безруков, 52 - 2:1.
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