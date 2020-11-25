"Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора" и другие итоги матчей молодежного первенства

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"Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора" и другие итоги матчей молодежного первенства

"Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора", "Сочи" и "Арсенал" обменялись голами. Итоги матчей 11-го тура молодежного первенства.

"Арсенал Т - мол." - "Сочи  мол."  - 1:1 (0:0)

Голы: Хабибов, 14 - 1:0, Миронов, 84 - 1:1

"Ротор - мол." -  "Тамбов - мол." - 1:2 (0:0)

Голы: Кахраман, 56 - 0:1, Жеребятьев, 59 - 0:2, Вершков, 90+1 - 1:2.

"Ахмат - мол." - "Ростов - мол." - 2:1 (2:0)

Голы: Садулаев, 17 - 1:0, Дачаев, 20 - 2:0, Безруков, 52 - 2:1.

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