"Ахмат" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:1. Победу грозненцам принесли голы Евгения Харина и дубль Одисе Роши. У хозяев отличился Евгений Луценко.
Благодаря победе "Ахмат" поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" проиграл пятый матч подряд и занимает девятое место.
"Арсенал" Тула – "Ахмат" Грозный - 1:3 (0:2)
Голы: Харин, 15 - 0:1, Роши, 22 (с пенальти) - 0:2, Роши, 88 - 0:3, Луценко, 90+2 - 1:3
"Арсенал" Тула: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Чаушич (Горбатенко, 57), Лесовой (Ломовицкий, 72), Ткачев (Кангва, 64), Костадинов, Кангва (Ковалев, 57), Луценко.
"Ахмат" Грозный: Городов, Нижич, Семенов, Ненахов, Богосовац, Исмаэл, Глушаков, Роши, Иванов (Раванелли, 79), Харин (Митришев, 83), Понсе (Фелипе Визеу, 70).
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