"Ахмат" обыграл "Урал" в матче 9-го тура РПЛ

В рамках 9-го тура РПЛ "Ахмат" одержал победу над "Уралом".

На данный момент "Ахмат" занимает в чемпионате восьмое место, а "Урал" - 11-е.

"Ахмат" - "Урал" 2:0

Голы: Мелкадзе, 2 - 1:0, Бериша (пен), 57 - 2:0

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Ненахов, Семенов, Быстров, Бериша (Иванов, 73), Исмаэл (Швец, 60), Тимофеев (Умаев, 73), Харин (Садулаев, 60), Мелкадзе, Ильин (Кармаев, 82).

"Урал": Помазун, Страннберг, Кулаков, Герасимов, Калинин, Подберезкин (Бавин, 34), Йовичич (Емельянов, 46), Егорычев (Магомадов, 77), Эль-Кабир, Мишкич (Рыков, 41), Панюков (Караев, 77).

Удаление: Страннберг (38).

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