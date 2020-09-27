"Ахмат" обыграл "Урал" в матче 9-го тура РПЛ

Теги ахматурал

"Ахмат" обыграл "Урал" в матче 9-го тура РПЛ

В рамках 9-го тура РПЛ "Ахмат" одержал победу над "Уралом".

На данный момент "Ахмат" занимает в чемпионате восьмое место, а "Урал" - 11-е.

"Ахмат" - "Урал" 2:0

Голы: Мелкадзе, 2 - 1:0, Бериша (пен), 57 - 2:0

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Ненахов, Семенов, Быстров, Бериша (Иванов, 73), Исмаэл (Швец, 60), Тимофеев (Умаев, 73), Харин (Садулаев, 60), Мелкадзе, Ильин (Кармаев, 82).

"Урал": Помазун, Страннберг, Кулаков, Герасимов, Калинин, Подберезкин (Бавин, 34), Йовичич (Емельянов, 46), Егорычев (Магомадов, 77), Эль-Кабир, Мишкич (Рыков, 41), Панюков (Караев, 77).

Удаление: Страннберг (38).

Читайте также: "Ростов" на выезде обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов