"Ахмат" обыграл "Жетысу" в контрольно матче. На встрече присутствовал Черчесов
"Ахмат" обыграл "Жетысу" в товарищеском матче.
На встрече присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В последней контрольной игре на турецких сборах «Ахмат» со счётом 1-0 выиграл у «Жетысу» (Казахстан). На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. pic.twitter.com/xupH46vgAK— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 20, 2020
"Ахмат" - "Жетысу" - 1:0
После 19 туров РПЛ "Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице. 29 февраля грозненцы сыграют с "Ростовом" в чемпионате России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15