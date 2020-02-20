"Ахмат" обыграл "Жетысу" в контрольно матче. На встрече присутствовал Черчесов

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"Ахмат" обыграл "Жетысу" в контрольно матче. На встрече присутствовал Черчесов

"Ахмат" обыграл "Жетысу" в товарищеском матче.

На встрече присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Ахмат" - "Жетысу" - 1:0

После 19 туров РПЛ "Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице. 29 февраля грозненцы сыграют с "Ростовом" в чемпионате России. 

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