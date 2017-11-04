"Ахмат" одержал минимальную победу над "Ростовом"
В рамках 16-го тура чемпионата России "Ахмат" на своём поле минимально обыграл "Ростов" благодаря голу Аблая Мбенга в начале второго тайма.
"Ахмат" – "Ростов" - 1:0
Гол: Мбенг, 50 - 1:0.
"Ахмат": Гудиев, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев, Семенов, Роши (Родолфо, 85), Исмаэл, Лео Жаба (Митришев, 78), Швец, Уциев, Мбенг (Садаев, 73).
"Ростов": Песьяков, Ингасон, Вилюш, Устинов, Макеев, Зуев (Думбия, 54), Гацкан, Ионов (Киреев, 80), Маер, Паршивлюк, Бухаров (Шомуродов, 70).
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|Команда
|М
|О
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|15
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|2
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|15
|29
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|15
|25
|5
|Урал
|16
|24
|6
|Арсенал Тула
|16
|23
|7
|Спартак Москва
|15
|22
|8
|Уфа
|15
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Динамо Москва
|16
|15
|15
|Анжи
|15
|13
|16
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|16
|12