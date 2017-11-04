"Ахмат" одержал минимальную победу над "Ростовом"

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"Ахмат" одержал минимальную победу над "Ростовом"

В рамках 16-го тура чемпионата России "Ахмат" на своём поле минимально обыграл "Ростов" благодаря голу Аблая Мбенга в начале второго тайма.

"Ахмат" – "Ростов" - 1:0

Гол: Мбенг, 50 - 1:0.

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев, Семенов, Роши (Родолфо, 85), Исмаэл, Лео Жаба (Митришев, 78), Швец, Уциев, Мбенг (Садаев, 73).

"Ростов": Песьяков, Ингасон, Вилюш, Устинов, Макеев, Зуев (Думбия, 54), Гацкан, Ионов (Киреев, 80), Маер, Паршивлюк, Бухаров (Шомуродов, 70). 

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